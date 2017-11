Josh Beckett : Ivre, l'ex-star de MLB se jette sur un musicien en plein concert

Retraité de la MLB depuis 2014, Josh Beckett pourrait bien, à 37 ans, faire une pige du côté des escouades défensives en NFL ou des sports de combat...

L'ancien lanceur vedette de la prestigieuse ligue américaine de baseball, deux fois champion des World Series (avec les Florida Marlins en 2003 puis les Boston Red Sox en 2007) et trois fois All-Star, s'est tristement distingué cette semaine lors d'une soirée dans un club de country au Texas, où il se trouvait avec des amis.

Sans aucune raison apparente, le MVP des finales de baseball 2003 a bondi sur la scène et s'est jeté sur le chanteur du groupe qui se produisait alors. Une photo que s'est procurée TMZ témoigne de la violence du plaquage, sous les yeux médusés des autres musiciens. D'ailleurs, l'homme pris pour cible par Josh Beckett a déclaré au site américain souffrir de blessures sérieuses au bras, au cou et à l'épaule, victime d'une dislocation et d'une déchirure de la coiffe des rotateurs.

La police est bien évidemment intervenue après l'incident et a mis Josh Beckett en état d'arrestation pour ivresse sur la voie publique après avoir établi qu'il était "un danger pour lui et pour autrui". C'est le moins qu'on puisse dire ! L'intéressé, dont les raisons n'ont pas été déterminées, a reconnu les faits et a précisé s'être fait mal à la jambe en heurtant une enceinte. Alors qu'une enquête a été ouverte, son avocat a indiqué à TMZ qu'il ne s'agissait que d'un "acte de chahut" sans intention de faire du mal, pas d'une agression caractérisée, et a fait savoir que son client avait présenté des excuses. Un site nommé Barstoolsports avance prudemment une possible explication, évoquant un pari lancé par les amis de Beckett, qui l'aurait relevé. Avec le brio qu'on sait.