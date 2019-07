Joss Stone retenue en Iran puis expulsée: "Une partie de mon coeur s'est brisée"

L'artiste, qui a tout de même réussi à se produire devant un tout petit groupe dans un bar et plusieurs petits lieux de Pyongyang, en Corée du Nord, en mars, poursuit son récit : "Voyons le bon côté des choses. J'ai pu raconter mon histoire et leur expliquer ma mission : donner à montrer le bon côté de notre monde. Bien sûr je savais que donner un concert n'était pas une option, mais je garderai cette idée en tête. Si la musique est ma motivation, je n'ai pas à enfreindre la loi pour autant. Bien sûr qu'il y a de la musique ici, mais on doit respecter les règles et c'est une question de confiance."

Malgré sa tristesse, Joss Stone insiste sur un point, son équipe et elle ont été très bien traitées par les autorités iraniennes : "Ils ont été tellement gentils que je me suis demandé s'ils n'essayaient pas de gagner notre confiance pour nous conduire tranquillement en prison ? Absolument pas. Ils étaient authentiques et désolés de ne pas pouvoir contourner le système. Notre traducteur a essayé de les convaincre de nous conduire à l'ambassade, mais c'était impossible. Durant tout le processus, ils se seront excusés, jusqu'à ce que nous soyons de nouveau dans l'avion. C'est nous qui aurions dû nous excuser pour ne pas avoir les bons papiers."

Depuis plusieurs années, Joss Stone visite tous les pays du monde y compris des zones de guerre comme la Syrie où elle s'est produite dans la petite ville d'Al-Malikiyah début mars.