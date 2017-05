Joss Whedon (Buffy, Avengers) a secrètement divorcé... Et ça ne date pas d'hier

C'est dans la plus grande discrétion que Joss Whedon a divorcé de Kai Cole, celle qui partageait sa vie depuis plus de vingt ans et qu'il avait épousée en 1991. Comme le révèle le site du magazine Us Weekly, le réalisateur des films Avengers est redevenu célibataire il y a déjà un petit moment, puisque la séparation remonte... à fin 2012 !

Selon nos confrères américains, le scénariste du prochain Batgirl et papa de la mythique série Buffy contre les vampires avait déposé une demande de divorce en décembre de cette même année, établissant la rupture huit mois auparavant, soit en avril 2012. À l'époque, aucun des deux ex n'était représenté par un avocat et la procédure est longtemps restée en suspens. Jusqu'au 1er juillet dernier, où un juge leur a finalement accordé une "dissolution de mariage par défaut".

Joss Whedon (52 ans) et Kai Cole, qui est architecte de profession mais qui est également devenue productrice de cinéma au cours des dernières années (elle avait cofondé en 2011 avec son époux la société de production Bellwether Pictures), ont cité des "différends irréconciliables" dans leurs papiers. Parents d'un garçon et d'une fille, Arden (14 ans) et Squire (12 ans), ils ont convenu de s'en partager la garde. Du côté des biens et des éventuelles compensations financières, ils seraient également parvenus à trouver un accord à l'amiable. Une fin de mariage qui s'est déroulée dans le plus grand secret, donc, mais surtout sans heurts.