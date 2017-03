Buffy contre les vampires : Les acteurs réunis pour fêter les 20 ans de la série

"C'est comme une réunion d'anciens élèves du lycée mais en pire parce qu'ils sont toujours très beaux. J'espérais que l'un d'eux serait tout bouffi. Mais ce n'est pas arrivé", a commenté avec beaucoup d'humour Joss Whedon.

De son côté, Alyson Hannigan a expliqué en quoi sa participation à la série avait bouleversé sa vie. "C'était le rôle de ma vie. J'y ai rencontré l'homme de ma vie [l'acteur Alexis Denisof, avec lequel elle est mariée depuis 2003, NDLR]. Et le simple fait d'aller au travail chaque jour et d'être coachée par Joss... Je n'aurai jamais une meilleure expérience que celle-ci", a-t-elle glissé devant les caméras.

Team Angel ou Team Spike ? Sarah Michelle Gellar tranche !

Mais c'est bien évidemment l'interprète de Buffy qui est marquée à tout jamais. "Je suis incroyablement fière de tout ce que nous avons créé. Parfois, on a besoin de recul pour vraiment comprendre le sens de tout ça. J'apprécie tous les aspects de ce job. En tant qu'acteur, tout ce qu'on souhaite c'est de laisser sa marque, on veut faire quelque chose qui marque les gens", a déclaré Sarah Michelle Gellar.

Des propos corroborés par Joss Whedon, qui affirme que Buffy contre les vampires était bien plus qu'un show télévisé. "La chose la plus importante à mes yeux, c'est lorsque des personnes viennent me voir pour me dire que la série a changé leur perception sur ce qu'ils pourraient être, sur ce qu'ils pourraient faire, sur la façon dont ils peuvent affronter leurs problèmes, sur le fait d'être une femme influente. Que les gens en tirent des forces... Il n'y a pas meilleur héritage", a-t-il ajouté.

Lors de cette réunion, Sarah Michelle Gellar a également tranché sur les deux grandes histoires d'amour de Buffy : Team Angel ou Team Spike ? "Les gens me demandent qui est, à mes yeux, le meilleur pour Buffy. Je provoque beaucoup de haine et je reçois plein de menaces de mort, sérieusement. Il y avait quelque chose de tellement magnifique dans l'histoire de Buffy et Angel. Je pense que Spike comprenait une facette différente de qui était Buffy et je crois qu'elle avait besoin de le comprendre et de le découvrir. Mais selon moi en tant que Buffy, c'est Angel", a-t-elle concédé.

Selon Joss Whedon, la question ne se pose pas. "Je suis partagé entre les deux : Spike est le bon mec parce qu'il a été jusqu'au bout pour récupérer son âme à cause d'elle. Mais l'histoire d'Angel et de Buffy est la plus grande histoire d'amour que je puisse raconter. On ne peut pas contester ça", a-t-il conclu.