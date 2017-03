Buffy a 20 ans : Qu'est devenue la mère de la tueuse de vampires ?

Ce 10 mars, la série Buffy fête les 20 ans de son premier épisode, diffusé en 1997. Le début d'une grande histoire qui a rassemblé bien des générations, notamment celle des 20-30 ans, devant la fameuse trilogie du samedi soir sur M6. Une bonne occasion donc de célébrer la fameuse chasseuse de vampires. Et pour le coup, nous avons décidé de nous intéresser à la mère de l'héroïne capée par Sarah Michelle Gellar, Joyce Summers.

Incarnée par Kristine Sutherland, la mère de Buffy était propriétaire d'une galerie d'art à Sunnydale. Maman protectrice, bien que souvent en désaccord avec les décisions et le comportement de sa fille dont elle a longtemps ignoré les dons, elle s'est aussi avérée être une présence maternelle pour les amies de Buffy, notamment Willow (Alyson Hannigan).

Remarquée et appréciée dans la série, Kristine Sutherland n'a pourtant pas connu une grande grande carrière après les 58 épisodes tournés pour The WB. Avant Buffy pourtant, on avait pu l'apercevoir dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Mais depuis Buffy, l'actrice aujourd'hui âgée de 61 ans s'est fait très discrète. Après son expérience sur le petit écran, elle a décidé de se tourner vers la photo, suivant des cours au Santa Monica College avant d'ouvrir un studio spécialisé dans les portraits.

Ce n'est qu'en 2008 qu'elle a retrouvé les plateaux de tournage, d'abord dans la petite lucarne en apparaissant dans Comanche Moon et On ne vit qu'une fois, mais aussi dans l'univers du jeu-vidéo puisque la comédienne s'est amusée à doubler dans le célèbre jeu Grand Theft Auto V. En 2017, elle doit tourner Before / During / After, aux côtés de son bien-aimé John Pankow avec qui elle est mariée et a eu une fille.