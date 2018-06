Joyce Jonathan traumatisée par Fort Boyard : "C'était un enfer"

Actuellement en pleine promotion de son nouveau single On, extrait de son quatrième album (dont le nom n'est pas encore connu) qui sortira le 5 octobre 2018, Joyce Jonathan enchaîne les interviews afin de parler de son projet. Mais pas que !

Lors d'un Facebook Live organisé par nos confrères de Télé Loisirs, la belle brune de 28 ans est revenue sur sa récente expérience dans Fort Boyard. L'occasion d'apprendre qu'elle n'était pas de tout repos : "Je suis traumatisée. J'ai renommé cette émission Faible Boyard. Si j'ai réussi quelque chose, c'est d'être le top du plus mauvais candidat. Je me console en me disant que c'est bien d'être la numéro 1 quelque part. Avec le stress, je perds totalement mes moyens. En plus, la veille, j'ai été très malade. Je me suis retrouvée à faire l'émission en étant malade et stressée. Je ne savais plus comment je m'appelais, quelle langue je parlais. (...) C'était un enfer."

L'ancienne compagne de Thomas Hollande a tout de même vite relativisé : "J'étais très contente de découvrir le Fort. C'est l'émission qu'on regarde tous quand on était enfant et son accès est restreint." Son passage sera à retrouver cet été, dans la nouvelle saison de l'émission phare de France 2. Elle débutera le 23 juin prochain.