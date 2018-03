Julie (Koh-Lanta All Stars) : Pourquoi elle a failli ne pas participer

En 2016, Julie réalisait son rêve de participer à Koh-Lanta. La belle brune a été éliminée peu de temps après la réunification, ce qui a laissé un goût d'inachevé à cette jeune guerrière. Aussi a-t-elle pris la décision de prendre sa revanche dans Koh-Lanta All Stars (diffusée depuis le 16 mars dernier, sur TF1), non sans crainte.

Au détour d'une interview pour nos confrères de France Dimanche, celle qui a rejoint l'île de l'Exil après la défaite des Jaunes à la première épreuve a admis qu'elle avait hésité à repartir : "C'était inespéré ! Et pourtant, j'ai quand même mis un peu de temps avant de me décider à me lancer de nouveau dans cette aventure." La raison ? Julie ne savait pas si elle était prête à se mesurer à "des candidats plus forts sur les plans physique et stratégique".

Julie a finalement fait le choix de se laisser une nouvelle chance : "Je me suis dit que je n'avais pas été si ridicule dans L'île au trésor et que j'avais ma place parmi les meilleurs." Et dans le cas où certains auraient des doutes, la fan de Disney a dressé la liste de ses atouts : "L'adresse, l'agilité, l'équilibre et le mental."

Reste à savoir si cela a été suffisant pour battre Chantal lors de leur duel. Pour rappel, Chaque candidat sortant du Conseil devait affronter un ancien candidat, précédemment éliminé, lors d'un duel. Le gagnant restait sur l'île de l'Exil et l'autre devait définitivement quitter l'aventure. Le dernier candidat restant sur l'île moment de la réunification était réintégré dans le jeu. Rien n'était donc perdu pour Julie.

L'intégralité de l'interview de Julie est à retrouver dans le magazine France dimanche, en kiosques le 23 mars 2018.