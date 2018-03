Julie Zenatti et Chimène Badi : Rejointes sur scène par une invitée surprise...

Un an après la sortie de l'album Méditerranéennes, initié par Julie Zenatti autour de plusieurs artistes, l'heure est venue de le défendre sur scène. Le 10 mars, la chanteuse était accompagnée de Chimène Badi, au théâtre Sébastopol à Lille. Les deux femmes ont pu compter sur une invitée de marque...

Lors du concert, c'est la chanteuse et comédienne Sofia Essaïdi qui s'est jointe au duo. L'ex participante de la Star Academy, qui sera à l'affiche de la comédie musicale Chicago à la rentrée à Paris (au théâtre Mogador), a joyeusement pris part à ce show qui faisait la part belle aux titres de l'album. Ensemble, Julie Zenatti et ses invités se partagent des grands succès internationaux (Adieu mon pays, La Maritza, Mon amie la rose...), des classiques d'aujourd'hui (Beautiful Tango, Je dis Aime, Zina (ici ou là-bas)...), des adaptations audacieuses (L'Amoureuse de Casbah) et des méditations humanistes (Et si en plus y'a personne d'Alain).

Les thèmes abordés dans le choix des titres tournent autour de la filiation, les terres de l'enfance, les racines.. Sur le disque on retrouve donc Chimène Badi mais aussi Elisa Tovati, Slimane, Enrico Macias.... Hommage à l'héritage culturel et familial cet album est majoritairement en langue française mais quelques langues du bassin Méditerranéen viennent se greffer en fonction des titres comme l'hébreu, le grec, l'arabe...

Thomas Montet