Julien Courbet, sa femme l'a sauvé : "Sans elle, je serais parti en vrille..."

Depuis 1998, l'animateur Julien Courbet est marié avec Catherine, la mère de ses enfants Lola (18 ans) et Gabin (17 ans).

Interrogé par nos confrères de TV Grandes chaînes, le présentateur de 54 ans à la tête de Capital sur M6 et de Ça peut vous arriver sur RTL a accepté d'évoquer sa relation avec celle qui partage sa vie depuis tant d'années. Selon lui, Catherine a toujours réussi à le canaliser afin qu'il garde bien les pieds sur terre... notamment à l'époque où il était l'une des stars de TF1. "La vie de couple a toujours été mon socle. Au début de ma carrière, le succès m'avait fait péter les plombs. Si ma femme ne m'avait pas remis sur les rails, je serais parti en vrille. Après vingt ans de mariage, je l'en remercie chaque jour", a-t-il affirmé.

L'épouse de Julien Courbet a également tenu un rôle central, ces dernières années, lorsque l'animateur cherchait son créneau entre le divertissement et l'information pure. "Je me suis beaucoup cherché. Fallait-il quitter l'antenne ou pas ? Mon épouse me voyait tourner en rond. Elle m'a conduit à me questionner et à trouver mon vrai positionnement", a-t-il expliqué. Aujourd'hui, ravi d'être à la tête d'un magazine prestigieux tel que Capital, Julien Courbet a trouvé sa place. Il a assuré : "Je me sens tellement bien dans mes baskets aujourd'hui !"

Une interview à retrouver en intégralité dans TV Grandes chaînes, actuellement en kiosque.