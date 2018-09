Julien (Le Meilleur Pâtissier) lycéen : Son organisation pendant le tournage

Julien est l'un des candidats de la saison 7 du Meilleur Pâtissier qui a le plus marqué les téléspectateurs de M6. Alors qu'il n'a que 16 ans, il s'est lancé dans le concours culinaire animé par Julia Vignali, il est ainsi le plus jeune candidat depuis le début de l'émission.

"Il y a deux ans, j'ai envoyé un mail à l'équipe de casting pour leur demander s'ils pouvaient créer une version junior du concours. Ils m'ont répondu que ma candidature les intéressait pour le vrai Meilleur Pâtissier, et qu'il fallait attendre que j'aie 16 ans pour pouvoir participer. Cette année, j'ai donc renvoyé un mail et j'ai passé les castings", a-t-il confié à nos confrères de Ouest France. Et il a bien fait puisqu'il a réussi les castings avec brio et a intégré cette nouvelle édition. Cyril Lignac lui a même confié qu'il ne faisait pas d'aussi bons gâteaux que lui à son âge. De quoi flatter Julien qui admire beaucoup le juré de l'émission.

En parallèle du tournage, le participant préparait son bac de français et devait donc jongler entre le concours et ses études : "Avant de me dire que j'étais pris, l'équipe de casting a d'abord demandé l'autorisation à mon lycée. Vu mes résultats, ils ont accepté. Je recevais mes cours et je révisais surtout mes oraux de français. La production avait aussi pris un professeur particulier pour les matières scientifiques."

Si la pâtisserie est une passion, Julien ne se voit pour l'heure pas en faire son métier, à moins que Le Meilleur Pâtissier lui ouvre des portes. "Je me destine plutôt à devenir médecin généraliste", a-t-il admis.