Julien Lepers, fier de son one man show : "Du jamais vu, ça n'a jamais été fait"

Interrogé par Laurent Argelier pour Purepeople.com, Julien Lepers a prouvé une nouvelle fois qu'il n'avait pas sa langue dans sa poche. Que ce soit sur la difficulté de participer à Danse avec les stars, son départ de Questions pour un champion ou sur ses projets, l'animateur nous a tout dit avec son enthousiasme légendaire !

Concernant son passage remarqué dans Danse avec les stars 7 sur TF1, le célèbre animateur de 67 ans a admis que cette expérience n'avait pas été de tout repos pour lui. "C'était six heures de danse par jour, je n'en pouvais plus ! Deux mois et demi ! Le public voulait que je reste, visiblement, pas les juges parce que j'étais dernier tout le temps ! (...) C'était vraiment dur, heureusement que j'avais une partenaire comme Silvia", a-t-il expliqué.

Ensuite, si son éviction de Questions pour un champion (France 3) a déjà été largement commentée, Julien Lepers a "évoqué" la nouvelle formule du programme... qu'il ne connaît pas du tout. "Je fais autre chose, il faut savoir tourner la page. Je pardonne mais je n'oublie pas. Je n'ai jamais regardé la nouvelle version, je le jure, jamais. Pas une seule fois, parce que je ne suis pas masochiste ! Je n'ai pas envie de me faire mal."

Enfin, à propos de ses projets professionnels, Julien Lepers a levé en partie le voile sur son seul-en-scène, Danse avec les mots, qui vient de démarrer aux Feux de la rampe à Paris. "Ce n'est pas tout à fait un one-man show, c'est pas de l'humeur, c'est plutôt un 'avec les gens', à base de proverbes, de citations, de bons mots de grands auteurs, à base d'âneries des footballeurs. Ça fait rire tout le temps, du début à la fin quoi ! C'est du jamais vu, ça n'a jamais été fait sur scène !", a-t-il assuré. Et de poursuivre sur ses projets à la télé : "Là, je suis en train de discuter sur des projets que j'ai avec d'autres chaînes de télévision, celles auxquelles on ne s'attend pas du tout pour moi... Ça va surprendre tout le monde et ça va me surprendre aussi."

Lors de cet entretien, Julien Lepers a également parlé de sa non-participation à Touche pas à mon poste (C8) en tant que chroniqueur, de son amour du public et de son envie de travailler davantage dans la musique, comme à ses débuts. Ne le manquez pas !

