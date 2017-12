Jurassic World – Fallen Kingdom : L'impressionnante bande-annonce !

Très attendue, la bande-annonce de Jurassic World - Fallen Kingdom – produit par Steven Spielberg – vient d'être dévoilée, peu après les coulisses du film. Au programme : des dinosaures toujours plus impressionnants et réalistes, des décors majestueux, le retour des deux attachants et charmants héros incarnés par Chris Pratt et Bryce Dallas Howard et... le pitch ! On connaît enfin le sujet du film resté bien mystérieux jusqu'à présent.

L'histoire : Après les événements de Jurassic World, Claire Dearing a fondé une organisation intitulée "Dinosaur Protection Group", chargée de la sauvegarde de l'espèce. Elle va devoir trouver un moyen d'exfiltrer les dinosaures de l'île, alors menacée par une éruption volcanique. Pour l'épauler dans sa mission, elle va faire appel à Owen Grady.

Juan Antonio Bayona (L'Orphelinat, The Impossible) a pris la relève de Colin Trevorrow pour la suite de Jurassic World, sorti il y a tout juste deux ans et qui a engrangé 1,6 milliard de dollars de recettes dans le monde. Dans cet opus, Omar Sy n'est plus de la partie, une foule de nouveaux participe au casting comme le jeune Justice Smith (The Get Down) et on appréciera le retour de l'excellent Jeff Goldblum dans la peau d'Ian Malcolm.

Jurassic World – Fallen Kingdom, en salles le 6 juin 2018