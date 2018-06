Justin Bieber et Hailey Baldwin : Week-end en amoureux, un retour de flamme ?

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux de Justin Bieber et Hailey Baldwin ont bon espoir de voir leur couple se reformer. Le chanteur et son ex-petite amie se sont à nouveau rapprochés ce week-end, à Miami.

C'est pour la VOUS Conference, une conférence religieuse sur deux jours (du 8 au 10 juin), que les deux jeunes gens se sont envolés pour la Floride. Ils ont assisté dimanche en se rendant au Fillmore Miami Beach. À l'issue de l'événement, ils se sont rendus à la Casa Tua pour dîner.

Le lendemain (lundi 11 juin), les deux blondinets ont profité d'une journée de repos. Justin et Hailey ont été photographiés dans le jardin de leur villa de location. Le chanteur s'est baigné partiellement habillé et a reçu, dès sa sortie de l'eau, une serviette des mains d'une Hailey Baldwin très tactile. La nièce d'Alec Baldwin et ex-femme la plus sexy de la planète (détrônée par Kate Upton) semble toujours attirée par Justin, célibataire depuis sa nouvelle rupture avec Selena Gomez.

À Miami, Justin Bieber échappe au dernier scandale le concernant. Un homme l'accuse d'avoir proféré des insultes à caractère raciste au cours d'une violente dispute survenue en 2016.