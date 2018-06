Kate Upton : Elle est la femme la plus sexy du monde !

La course au titre de femme la plus sexy de la planète se joue essentiellement sur les réseaux sociaux. Kate Upton la remporte, poussée par près de 6 millions d'abonnés Instagram. L'actrice et top model a été couronnée par le magazine Maxim.

Cette année encore, Maxim a proposé à ses lecteurs d'élire la femme la plus sexy du monde en votant pour les prétendantes du Maxim Hot 100. Kate Upton est arrivée en tête. Elle succède ainsi au mannequin Hailey Baldwin, nommée en 2017.

Kate figure en couverture du nouveau numéro de Maxim (juillet-août 2018). Elle a publié quelques photos de sa cover story, prises par Gilles Bensimon au cours d'un shooting en Israël.

L'épouse du joueur de base-ball Justin Verlander y réalise un imparable numéro de charme, aidée par ses formes envoûtantes.