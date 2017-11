Kaia Gerber : À Paris sans Cindy Crawford, sur invitation de Karl Lagerfeld

Le lundi 4 décembre 2017, à Londres, Kaia Gerber assistera aux British Fashion Awards et s'y verra peut-être remettre le prix du "Mannequin de l'année". À trois semaines de la cérémonie, la fille de Cindy Crawford continue de convaincre l'industrie de la mode : elle s'est récemment rendue, sans sa mère, à Paris, sur sollicitation de Karl Lagerfeld...

En septembre - et jusque début octobre -, Kaia Gerber a fait ses premiers pas aux fashion weeks de New York, Milan et Paris. L'adolescente de 16 ans y était accompagnée de sa maman, l'icône mode Cindy Crawford. Elle a fait son retour à Paris, sans Cindy Crawford mais chaperonnée par une femme - certainement employée par l'agence IMG, où Kaia est signée -, pour préparer une future campagne Chanel.

Kaia Gerber est arrivée discrètement à Paris le mercredi 1er novembre et a quitté la Ville Lumière le samedi 4. Durant ses trois jours en France, Kaia a été surprise rue Saint-Guillaume, dans le 7e arrondissement de Paris, adresse d'un showroom de Karl Lagerfeld. La jeune fille a également passé un après-midi à la boutique Chanel située rue Cambon, dans le 1er arrondissement.

Karl Lagerfeld est visiblement tombé sous le charme de Kaia Gerber. En septembre, le mannequin a défilé à deux reprises pour le créateur de 84 ans, au cours des shows Fendi à Milan et Chanel à Paris. Kaia apparaît également dans une nouvelle campagne publicitaire de la maison italienne, consacrée à la collection de sacs à main "Peekaboo".

Rien n'arrête la folle ascension de Kaia Gerber. Les habitants de la planète Mode ont hâte de suivre sa trajectoire en 2018...