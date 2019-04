Kamila (Secret Story) hospitalisée pour "une douleur un peu bizarre"

Noré est toujours aux petits soins pour sa femme Kamila. Lundi 15 avril 2019, la candidate de télé-réalité révélée dans Secret Story 11 (2017) s'est rendue aux urgences à cause de douleurs dans le bas du ventre. Son homme s'est donc rendu à son chevet afin de la soutenir. Et il n'est pas venu les mains vides !

Le Marseillais a apporté des fleurs à Kamila afin de lui remonter un peu le moral. "Un petit bouquet pour ma femme qui a passé la journée à l'hôpital. Au final, tout va bien. Merci pour vos messages. Je vous aime", a-t-il écrit en story.

Peu de temps après, son épouse a donné de ses nouvelles afin de rassurer ses fans : "Tout va bien, juste une petite frayeur... J'avais mal au bas du ventre depuis deux jours, et vu que c'était une douleur un peu bizarre, j'avais peur que ce soit un kyste au niveau des ovaires, des trucs de fille... J'ai fait tous les examens, mais c'est juste musculaire. J'ai juste des petits médicaments à prendre."

Et ce mercredi 17 avril 2017, Kamila a fait savoir à ses abonnés qu'elle avait passé une bonne nuit. Ses douleurs ne sont donc plus qu'un mauvais souvenir.

Depuis leur participation à Moundir et les apprentis aventuriers 3, en 2018, Noré et sa moitié se font discrets à la télévision. Les amoureux préfèrent partager leurs folles aventures sur les réseaux sociaux. Leurs abonnés ont donc découvert qu'ils avaient passé quelques jours en Algérie, puis à Dubaï plus récemment.