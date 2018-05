Kamila et Noré (Moundir 3) : Ce qui a été le plus difficile lors du tournage

Ce lundi 21 mai 2018, W9 donne le coup d'envoi de la troisième édition de Moundir et les apprentis aventuriers. Une aventure à laquelle Kamila et Noré, révélés dans Secret Story 11, ont participé. Et c'était loin d'être simple pour eux de jouer les apprentis Robinson.

Ils ont en effet souffert du "manque de confort et de nourriture" comme ils nous l'ont confié, lors de la conférence de presse de l'émission, le 14 mai dernier. "De savoir qu'on a pas de confort, qu'on est privé de nourriture et qu'on ne peut pas en avoir à volonté comme à la maison, c'est compliqué", a admis Noré. Et son épouse de poursuivre : "La chaleur aussi. Il faisait très chaud. Et ne pas manger et faire des épreuves sportives sous un cagnard, c'est dur."

Reste à savoir combien de temps ils ont tenu dans l'aventure.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com et Purebreak.com