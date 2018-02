Karima (Koh-Lanta) jeune mariée comblée : Sa lune de miel de rêve avec Julian

Sur ces images, Karima et Julian profitent de la piscine de leur hôtel, le Kata Rocks. L'établissement cinq étoiles est en réalité un complexe luxueux et moderne proposant un séjour de détente absolue dans des villas dotées de piscines privées et d'une vue imprenable sur les eaux turquoise de la mer d'Andaman.

En amoureux complices, les jeunes époux se sont alors octroyé une pause rafraîchissante durant laquelle ils profitent de la piscine tout en écoutant le titre Amigo du rappeur Jul. "Heureux avec ma femme", a écrit Julian en légende de ce moment à deux. Une lune de miel de rêve...