Karima (Koh-Lanta 2016) s'est mariée : "Je suis comblée..."

Elle a marqué les téléspectateurs de TF1 en 2016 dans Koh-Lanta : Thaïlande. A présent, Karima vient de débuter une toute nouvelle aventure...

En effet, comme elle l'a dévoilé sur Instagram samedi 11 novembre 2017, la militaire de 27 ans vient de se marier avec son compagnon, dont on ignore encore l'identité. "Je suis aujourd'hui une femme plus que comblée grâce à toi, merci mon mari <3 #halal #mariage", a-t-elle écrit en commentaire d'une photo la montrant dans une magnifique robe blanche tandis que son époux l'embrasse tendrement sur la tête.

Bien entendu, les internautes se sont vite manifestés pour féliciter le couple. "Mabrouk Karima, tous mes voeux de bonheur", "Je suis très contente pour toi Karima, tu le mérites", "Félicitations, plein de bonheur à vous deux", "Tu es sublime ma beauté, que Dieu bénisse votre union", pouvait-on lire dès les premières réactions.

La dernière fois que nous avions des nouvelles de Karima, en septembre 2016, la jeune femme venait d'être décorée par les sapeurs-pompiers de Paris pour un acte de bravoure citoyen. Deux ans plus tôt, lors d'un footing effectué avec ses collègues de l'hôpital militaire Percy dans la forêt de Clamart (Hauts-de-Seine), Karima était tombée sur un homme de 44 ans en état d'arrêt cardio-respiratiore. En effectuant les fameux gestes qui sauvent, Karima avait réussi à éviter le pire. "On apprend à les faire en entraînement, mais je n'avais jamais été confrontée à une situation réelle. Grâce à notre formation, on apprend à garder son sang-froid", expliquait-elle alors au Parisien.