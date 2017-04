Karine Ferri fête ses 35 ans : L'animatrice timide est devenue une maman glamour

Il est loin de temps où Karine Ferri trépignait d'impatience à l'idée de recevoir une rose de son prince charmant. Il y a déjà treize ans, en 2004, on découvrait la jeune femme qui fête aujourd'hui son 35e anniversaire dans la célèbre émission Bachelor, Gentleman célibataire, ce qui lui a par ailleurs permis de grimper rapidement dans le paysage audiovisuel français (et de rencontrer notamment son ex-petit ami, Gregory Lemarchal). Retour sur son joli parcours !

La belle brune s'était aisément fait repérer par différentes chaînes de télévision et de radio. Au fil des émissions et des rencontres, Karine Ferri s'affirme, se montrant rapidement à l'aise face aux caméras. Travailleuse acharnée, elle enchaîne les projets télévisuels et mène sa barque avec brio. Aujourd'hui, et après avoir animé plusieurs shows à la télé et la radio, elle est à l'antenne de RFM où elle tient une chronique musicale intitulée Music Story.

Plus récemment, c'est en tant que candidate d'un show pas comme les autres que les téléspectateurs ont pu de nouveau la découvrir. Sur TF1, la jeune maman a bougé au rythme des plus grands tubes internationaux dans la septième saison de Danse avec les stars. Elle a d'ailleurs été éliminée aux portes de la finale, remportée par le séduisant Laurent Maistret.

Aujourd'hui, à 35 ans, la femme du footballeur Yoann Gourcuff a naturellement acquis une certaine maturité qui se traduit aussi par un style vestimentaire plus maîtrisé. Femme accomplie, working girl qui assure, Karine Ferri est aussi durement devenue une véritable fashionista et ça se voit. Maintenant à la présentation de The Voice tous les samedis soir, la jeune femme ne cesse d'éblouir nos petits écrans, et c'est tant mieux. Joyeux anniversaire Karine Ferri !