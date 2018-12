Karine Le Marchand : Pourquoi les agriculteurs ne "trouvent pas de femme"

Depuis la saison 5 en 2010, Karine Le Marchand est aux commandes de L'amour est dans le pré sur M6. L'animatrice de 50 ans connaît désormais bien les agriculteurs. À tel point qu'elle est reçue ce mardi 4 décembre 2018 à l'Assemblée nationale pour évoquer leurs conditions de vie particulièrement difficile. Au micro du Buzz TV de TV Magazine, elle se livre à ce sujet et confie au passage les raisons pour lesquelles, selon elle, les agriculteurs ne trouvent pas l'amour.

Lors de sa "rencontre informelle" avec les députés, Karine Le Marchand sera la voix des agriculteurs. "Ce sont des gens qui travaillent 7 jours sur 7, 18 heures par jour, et moi, j'en connais combien qui, à cause de leur remboursement, ne se payent que 500 euros par mois, lance-t-elle. Ce n'est pas un métier qui est valorisé." Et ce n'est pas tout : comme elle l'explique, les agriculteurs sont confrontés à "une souffrance psychologique" en plus de financière.

"Ils ne se trouvent pas de femme car 'être femme d'agriculteur' n'est pas forcément très brillant. Ils se considèrent comme étant en marge de la société. Et on les considère ainsi", poursuit-elle. Les agriculteurs "souffrent de solitude sociale". "Ça explique aussi parfois pourquoi ils se suicident. Et ce n'est pas que l'argent qui va les sauver", estime Karine Le Marchand. Rappelons que certains d'entre eux ont, grâce à L'amour est dans le pré, trouvé leur moitié !