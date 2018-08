Karine Le Marchand (L'amour est dans le pré) : "Je suis là pour les servir"

Depuis treize ans, Karine Le Marchand va à la rencontre des agriculteurs de toutes les régions de France afin de les aider à trouver l'amour dans L'amour est dans le pré. Mais ce n'est pas toujours si simple pour l'animatrice de M6 de soutirer des informations de la part des candidats. Lors des portraits, Karine doit parfois batailler pour qu'ils se dévoilent.

Lors de la conférence de presse du programme, la maman d'Alya (16 ans) a accepté d'en dire plus sur ces entretiens intimes parfois même thérapeutiques : "Quand je vais voir les agriculteurs c'est comme quand on va voir les prostituées quand on est client : on sait qu'on va y passer. Moi, ils savent depuis des semaines que je vais venir, que je vais leur poser des questions... Ils réfléchissent à ce qu'ils vont me dire. Mais quand j'arrive ils sont mûrs et ils savent que je ne repartirai pas tant que je n'aurais pas eu ce que je voulais. Et puis quelque part je pense qu'ils m'ont vue à la télé, ils me connaissent un peu. Je suis là pour les servir et ça se sent."

Par ailleurs, la présentatrice de 50 ans s'est confiée sur cette nouvelle saison qu'elle qualifie de "vrai cadeau" : "Je pense qu'ils ont une vraie capacité avec leur prétendants de transmettre leurs émotions et à verbaliser ce qu'ils ressentent. Du coup c'est un vrai cadeau qu'ils nous font parce qu'on se projette tout de suite dans ce qu'ils pensent. Même ceux qui ne parlent pas arrivent à exprimer en tête-à-tête, face caméra, ce qu'ils ressentent. Ils avaient tous hâte de se rencontrer, ils étaient heureux même avant le courrier et pas trop flippés la veille. C'était dingue."

