Karine Le Marchand : Tendre photo d'enfance en hommage à sa grand-mère décédée

Tous les jeudis, certains internautes se prêtent au fameux Throwback Thursday. Le principe ? Publier une ancienne photo. Et celle de Karine Le Marchand, postée ce jeudi 19 octobre 2017, était particulièrement touchante.

L'animatrice de 49 ans, qui officie sur M6, a publié un cliché en noir et blanc sur Instagram, datant de sa tendre enfance afin de rendre hommage à sa grand-mère, décédée il y a douze ans. "#TBT premier shooting photo en studio avec ma mamie. J'étais sa princesse. #12ansQuElleMeManque", a-t-elle écrit en légende de la photo sur laquelle elle apparaît souriante. Une publication qui a beaucoup attendri les quelque 18 000 abonnés qui la suivent avec attention sur les réseaux sociaux.

La grande amie de Stéphane Plaza est en effet très active. Elle a par exemple expliqué qu'elle était en plein tournage de la saison 13 de L'amour est dans le pré, photos à l'appui. Karine Le Marchand sera aussi aux commandes de nouveaux numéros d'Une ambition intime non plus centrés sur des hommes politiques mais sur des personnalités issues de divers horizons. Elle a notamment pu compter sur Franck Dubosc pour répondre à ses questions.

Et pour finir, on la retrouvera au côté de Cristina Cordula dans une émission où elle propose à des femmes en surpoids un stage d'amaigrissement et de relooking. Karine Le Marchand était chargée d'assurer le rôle de coach sportive et son acolyte devait les rendre encore plus "magnifaïk" en les relookant. Tout un programme !