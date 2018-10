Karlie Kloss : Nouvelles photos de son mariage, le top model est sublime

Joshua et Karlie sont devenus mari et femme à l'issue d'une cérémonie religieuse organisée dans l'État de New York. Quelque 80 invités y ont assisté et on admiré la marche vers l'autel du mannequin, habillé d'une robe Christian Dior.

Joshua Kushner, petit frère du gendre et conseiller de Donald Trump (et mari d'Ivanka Trump) Jared Kushner, a demandé la main de Karlie au mois de juillet. Le couple aurait l'intention de célébrer son union au cours d'une plus grande réception au printemps prochain.