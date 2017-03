Kate Middleton : Divine en dentelle, soir de gala à la National Portrait Gallery

Bien que focalisée sur ses actions en faveur de la santé mentale et la grande campagne Heads Together qui sera à l'honneur lors du prochain marathon de Londres, Kate Middleton ne néglige pas ses autres missions. Mardi soir, elle honorait un nouvel engagement dans le cadre de son patronage – depuis janvier 2012 – de la National Portrait Gallery à Londres et y a mis les formes.

C'est vêtue d'une magnifique robe de soirée verte griffée Temperley London et agrémentée de détails en dentelle que la duchesse de Cambridge, parée de boucles d'oreilles Kiki McDonough et accessoirisée d'une pochette Wilbur & Gussie, a pris part, pour la première fois depuis 2014, à la soirée de bienfaisance annuelle du musée londonien où elle-même a son portrait (controversé), découvrant à cette occasion les dernières expositions en date (Howard Hodgkin: Absent Friends et Gillian Wearing and Claude Cahun: Behind the mask another mask, en présence de Gillian Wearing) ainsi que deux collections spécialement commandées pour l'événement. Diplômée en histoire de l'art et passionnée de photographie, Kate, 35 ans, a manifesté beaucoup d'intérêt pour ces travaux, avant de se joindre aux autres invités pour un grand dîner.

Traditionnellement dédié au soutien des expositions et des actions (notamment en matière de recherche) de la National Portrait Gallery, ce gala 2017 se tenait au profit de "Coming Home", un projet qui doit permettre à des portraits emblématiques d'être envoyés dans des lieux attachés à la figure qu'ils représentent en prêt pour une période de trois ans.

Parmi ses prochaines apparitions publiques, la duchesse Catherine prendra part avec les princes William et Harry mercredi 5 avril à une messe célébrée en l'abbaye de Westminster (et retransmise par la BBC) à la suite de l'attentat de Westminster, auprès de victimes, de témoins et de professionnels (policiers, pompiers, personnels médicaux) intervenus.