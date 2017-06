Kate Middleton et le prince William : Leur visite top secrète au MI6

Si elle a fait sensation jeudi en plein coeur de South Kensington, s'affichant radieuse dans une toute nouvelle robe Gucci au Victoria & Albert Museum, Kate Middleton faisait la veille profil bas et montrait qu'elle a aussi le sens de l'infiltration : le prince William et son épouse ont en effet visité dans le plus grand secret, mercredi 28 juin 2017, le siège du MI6, le service de renseignements extérieurs britannique rendu mondialement célèbre par la saga James Bond, à Londres.

Bien qu'effectuée en catimini, cette visite privée du duc et de la duchesse au SIS Building à Vauxhall Cross perpétuait une longue tradition, ainsi que le souligne le communiqué transmis par le Secret Intelligence Service à l'hebdomadaire Hello! : "La famille royale a une longue histoire en tant que soutien des services de sécurité et cette visite s'inscrivait dans cette tradition. La visite du duc et de la duchesse de Cambridge était leur seconde au quartier général du Secret Intelligence Service", est-il ainsi précisé.

Sécurité oblige – outre le fait qu'il s'agissait d'une visite privée et non d'un acte officiel –, William et Kate n'ont pas été photographiés aux abords de l'impressionnant bâtiment (spectaculairement réduit en gravats dans le film Skyfall).

Samedi 1er juillet, c'est également à l'abri des regards que le couple se recueillera devant la sépulture de Lady Diana, à Althorp House dans le Northamptonshire, à l'occasion d'un service commémoratif conduit par l'archevêque de Canterbury Justin Welby en ce jour où la défunte princesse aurait fêté son 56e anniversaire.