Kate Middleton et William avec bébé : 1res images, sortie stylée de la maternité

Sept heures seulement après avoir accouché de son troisième enfant, Kate Middleton a quitté lundi 23 avril 2018 l'aile Lindo et sa maternité VIP en compagnie de William , sacrifiant au passage avec éclat à l'incontournable rituel : la présentation du nouveau-né.

Radieuse et lookée, la duchesse de Cambridge s'est présentée vers 18h (heure locale, 19h en France) avec son bébé dans les bras et s'est attardée quelques instants sur le perron de cette section de l'hôpital St Mary, accompagnée de son mari, qui avait amené une heure plus tôt leurs enfants le prince George et la princesse Charlotte afin qu'ils fassent la connaissance de leur petit frère dont le prénom doit encore être divulgué. Le bébé, qui pèse 3,81 kilos, a vu le jour à 11h01 exactement en ce jour de Saint-George, un peu plus de cinq heures après l'admission de Kate en travail.

Comme si de rien n'était, cette dernière est ressortie de la maternité le jour même (tout comme en mai 2015 après la naissance matinale de la princesse Charlotte), resplendissante dans une robe rouge griffée Jenny Packham avec un col peter pan contrastant, escortée par un William aux anges qui passait un bras protecteur dans son dos. Bébé, lui, était soigneusement emmaillotté dans un linge de la marque GH Hurt and Sons dont on suppose qu'il s'agit de celui déjà utilisé dans les mêmes circonstances lors de la naissance de George et celle de Charlotte, respectivement en juillet 2013 et mai 2015. La duchesse Catherine, âgée de 36 ans, ne devrait cette fois encore n'avoir aucun mal à retrouver sa silhouette mince après cette grossesse dont on a pu observer les vestiges temporaires quelques minutes plus tard, lorsque le couple était sur le départ, bébé installé dans un siège auto. Kate s'était, quelques instants plus tôt, inquiété qu'il puisse prendre froid et s'était penchée vers son époux pour le lui dire, interrompant celui-ci dans ses échanges avec la presse.

Jamais avare d'un bon mot, surtout pas lorsqu'il est exalté comme c'était le cas en l'occurrence, le prince William, 35 ans, a notamment lâché en riant - ce furent ses dernières paroles avant de se mettre au volant de son Range Rover - que Catherine et lui auraient désormais "une triple dose de soucis". Il a également confié que George et Charlotte, rentrés entretemps au palais de Kensington, avaient été ravis de faire la connaissance de leur petit frère.

Les visites de la famille, sans doute impatiente de féliciter les parents et de tomber en pâmoison devant le nouveau-né, se feront au domicile des Cambridge, dont le secrétariat avait annoncé leur retour au palais dès ce soir, non sans omettre de remercier au passage l'équipe médicale pour son travail et tous ceux qui se sont empressés d'adresser leurs voeux. Le prochain message de remerciement devrait être accompagné des premières photos officielles du bébé...