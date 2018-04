Royal baby: George et Charlotte de Cambridge arrivent pour voir leur petit frère

Le public, aussi bien massé dans la rue devant l'aile Lindo de l'hôpital St Mary que devant les écrans de smartphone et d'ordinateur, piaffe d'impatience à l'idée de découvrir le bébé auquel Kate Middleton a donné naissance ce lundi 23 avril 2018, mais chaque chose en son temps... et chacun son tour : le prince George et la princesse Charlotte de Cambridge d'abord !

Présent pour l'accouchement de son épouse Catherine, 36 ans, et la venue au monde de leur troisième enfant, un petit garçon qui a vu le jour à 11h01 (heure locale) très exactement, le prince William, après avoir profité des premiers moments auprès de son fils, a quitté la maternité afin d'aller chercher au palais de Kensington son grand frère et sa grande soeur. "Je reviens dans une minute", a-t-il dit aux journalistes qui faisaient le pied de grue. Et c'est ainsi que vers 17h, le prince George de Cambridge, 4 ans, et la princesse Charlotte qui aura 3 ans le 2 mai, sont arrivés à l'hôpital, chacun donnant la main à papa, pour leur première rencontre avec ce petit frère dont on ne connaît pas encore le prénom - Arthur, James, Albert et Philip se détachent, au niveau des pronostics...

Bien que la foule des médias en ébullition soit tenue à distance respectable, George, portant l'uniforme de son école (Thomas' Battersea) où il se trouvait plus tôt, semblait assez intimidé tandis que Charlotte, mignonne en petite robe à fleurs, n'hésitait pas à saluer la presse avec un irrésistible sourire. Déjà le sens du royal job !

Les deux bambins auront-ils trouvé le royal baby costaud, avec ses 3,81 kilos, ou bien tout petit ? Le prince William ne manquera sans doute pas de faire quelques confidences à ce sujet lors de ses prochains engagements officiels.

Délicieux hasard, l'accouchement, pour lequel la duchesse Catherine a pu compter sur le même duo médical de choc (l'obstétricien Guy Thorpe-Beeston et le gynécologue Alan Farthing) que lors des deux précédents, a donc eu lieu le jour même de la Saint George (23 avril). Mais aussi quelque heures après la révélation de la grossesse de Pippa Middleton, soeur de Kate, qui est enceinte de son premier enfant avec son mari James Matthews.

Après George et Charlotte, ce devrait être dans les prochaines heures et les prochains jours le défilé des proches pour féliciter la maman et s'extasier devant le bébé une fois que les Cambridge auront regagné leurs pénates au palais de Kensington. A cinq désormais.