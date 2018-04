Pippa Middleton : La soeur de Kate est enceinte de son premier enfant !

Les Britanniques ne savent plus où donner de la tête ! Alors qu'ils attendent avec impatience le mariage du prince Harry et de Meghan Markle, ils ont entre-temps fêté les 92 printemps de leur souveraine Elizabeth II le 21 avril. En outre, ils attendent l'arrivée imminente du troisième enfant de la très populaire Kate Middleton ; le Guardian affirme qu'elle n'était pas à l'anniversaire de la reine et que le prince William a passé la soirée sur son portable. Et, comme si ce n'était pas assez, on apprend désormais la grossesse de Pippa Middleton !

C'est le tabloïd anglais The Sun, pas toujours très fiable qui a dégainé le premier ce dimanche 22 avril en annonçant la grossesse de Pippa Middleton, âgée de 34 ans. Le site du journal affirme qu'elle en est à sa 12e semaine de grossesse et que, après avoir passé une échographie importante à ce stade, elle aurait annoncé l'heureuse nouvelle à ses proches, ses parents Carole et Michael, sa soeur Kate et son frère James. "Elle est folle de joie" à l'idée de devenir maman clame The Sun. "Pippa et James [Matthews, 42 ans, son mari, ndlr] ont toujours voulu des enfants. Ils ont bien profité des premiers mois de leur mariage et ils sont prêts à étendre leur famille", a raconté une source proche.

Une information confirmée dans la foulée par son concurrent, toujours bien informé sur tout ce qui touche de près ou de loin à la famille royale britannique, Daily Mail. Le premier enfant du couple, qui s'est marié il y a environ un an, est attendu pour le mois d'octobre. "Kate est ravie", selon une source citée par le Mail.

Cette heureuse nouvelle permet, un peu, de faire oublier les récentes accusations de viol portées contre David Matthews, père du mari de Pippa Middleton...

