Katrina Patchett (DALS), son mariage : "Je n'ai absolument rien à redire"

Avant d'apparaître dans Danse avec les stars 8 le 14 octobre prochain, c'est dans 4 mariages pour une lune de miel (TF1) que Katrina Patchett fera le show mercredi 4 octobre 2017. En effet, cette semaine, les danseurs emblématiques du concours ont coaché les mariés pour leur première danse. Une belle expérience pour la jolie blonde née en Australie.

D'autant plus que le tournage a eu lieu avant son mariage avec Valentin : "J'ai expliqué à Laetitia et Lionel que j'allais me marier, donc ça me touchait encore plus de partager cela avec eux. Car quand on est dedans soi-même, on sait ce que c'est !" Pour l'heure, on ignore encore comment s'est déroulée la cérémonie des deux candidats, mais on sait que celle de Katrina Patchett était féerique. "C'était la meilleure journée de ma vie. Je n'ai absolument rien à redire", a-t-elle confié.

Pour rappel, c'est le 1er septembre dernier, dans le Nord de la France, que Valentin et la partenaire de Vincent Cerutti se sont dit "oui". Après la cérémonie à la mairie de Linselles, d'où est originaire le beau mannequin et ancien candidat de Koh-Lanta, Katrina Patchett et son mari ont donné rendez-vous à leurs invités en Belgique, à Pecq, dans le magnifique château de Biez. Les tourtereaux ont pu compter sur la présence d'Alizée et Grégoire Lyonnet, Yann-Alrick Morteuil, Fauve Hautot et son amoureux Jules, Rayane Bensetti ou encore Denitsa Ikonomova.

L'incontournable ouverture de bal s'est faite sur le slow de Sting Fields of Gold : "Je ne voulais pas de chorégraphie pour ce moment-là, cela aurait été trop bizarre pour les autres invités, d'autant que mon chéri n'est pas un danseur professionnel", avait confié Katrina Patchett à Gala. Leur voyage de noces est prévu pour juin prochain, sur une île exotique au bout du monde car après Danse avec les stars, elle sera occupée par Holiday on Ice en mars. Elle y retrouvera son partenaire de la saison 5, Brian Joubert.