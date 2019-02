Katy Perry et Orlando Bloom fiancés : La bague originale dévoilée

Les deux stars ont fait leur annonce sur les réseaux sociaux en publiant une nouvelle photo qui ne laisse que peu de place au doute. Sur fond de ballons rouges en forme de coeur, le duo s'affiche le temps d'un selfie dévoilant la bague de fiançailles au premier plan. La chanteuse porte désormais un bijou en forme de fleur en or jaune, diamants et rubis rose. Mary Hudson, la mère de l'interprète de 34 ans, a également confirmé la nouvelle sur Facebook : "Regardez qui s'est fiancé hier soir", a-t-elle écrit. Une autre photo des jeunes fiancés, prise lors d'une soirée Saint-Valentin, les montre bras dessus, bras dessous sous une arche en coeur de fleurs rouges. Katy Perry apparaît en robe rose, boucles aux oreilles, pour compléter le thème jusque dans les moindres détails.

Katy Perry et Orlando Bloom ont commencé à se fréquenter en janvier 2016, avant de brièvement se séparer l'année suivante. Les deux stars sont de nouveau ensemble depuis février 2018. Pour chacun, il s'agit d'un second mariage puisque la chanteuse a d'abord été mariée à l'humoriste anglais Russell Brand entre 2010 et 2012. L'acteur du Seigneur des Anneaux a quant à lui été marié au mannequin australien Miranda Kerr entre 2010 et 2013. Un petit garçon, Flynn (8 ans), est né de cette première union.