Katy Perry et Orlando Bloom séparés : Un flirt inapproprié en cause ?

Personne ne s'attendait à leur séparation et pourtant. Après un an seulement d'amour, Katy Perry et Orlando Bloom ont rompu, triste nouvelle qu'ils ont confirmée via leurs porte-paroles respectifs. "Avant que les rumeurs et les mensonges ne deviennent hors de contrôle, nous pouvons confirmer qu'Orlando et Katy prennent une distance respectueuse et affectueuse pour le moment", ont-ils conjointement indiqué à la presse américaine, sans évoquer la raison de leur rupture. Il y a quelques heures encore, Orlando Bloom posait avec l'adorable chien de Katy Perry sur Instagram...

Comme on pouvait s'en douter les premières pistes n'ont pas tardé à tomber... Et à en croire le Daily Mail, un comportement quelque peu déplacé de l'acteur britannique de 40 ans serait en cause. Photos à l'appui, le média britannique révèle qu'Orlando Bloom a été vu en train de flirter quelques jours avant la grande cérémonie des Oscars. Pourtant entouré de nombreuses personnalités, l'ex du top australien Miranda Kerr n'a pas jugé utile de se montrer discret. C'est ainsi qu'on le découvre chuchotant à l'oreille d'une jeune femme identifiée : Erin McCabe. Leur rapprochement s'est déroulé d'une soirée organisée par l'association du père d'Erin McCabe, Les McCabe, président de Global Green, en présence de l'acteur Jeff Bridges et de la bombe Emily Ratajkowski. Katy Perry était, quant à elle, absente.

Plusieurs sources rapportent qu'Erin McCabe, âgée d'une vingtaine d'années, a été vue frottant le dos d'Orlando Bloom, partageant des fous rires avec la star de Pirates des Caraïbes et du Seigneur des anneaux. Une proximité dont a sans nul doute eu vent Katy Perry. La chanteuse américaine de 32 ans et l'acteur se sont pourtant rendus ensemble à la prestigieuse after party des Oscars organisée par Vanity Fair ensemble... Événement glamour au cours duquel l'interprète de Chained to the Rhythm en a trop montré, par inadvertance, dans sa magnifique robe bronze signée Jean Paul Gaultier.



Katy Perry et Orlando Bloom formaient un duo très médiatisé depuis un peu plus d'un an. Les premières rumeurs de romance avaient émergé en janvier 2016, lorsqu'ils avaient été repérés particulièrement proches lors d'une after party des Grammy Awards.

