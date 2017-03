Katy Perry et Orlando Bloom se séparent après un an d'amour

Le week-end dernier, Katy Perry et Orlando Bloom apparaissaient encore ensemble à une after party des Oscars, celle de Vanity Fair. Le célèbre couple vient pourtant de rompre. La triste nouvelle a été confirmée de sources officielles, par leurs porte-parole respectifs. "Avant que les rumeurs et les mensonges ne deviennent hors de contrôle, nous pouvons confirmer qu'Orlando et Katy prennent une distance respectueuse et affectueuse pour le moment", ont-ils déclaré conjointement dans un communiqué.

Cette annonce pour le moins inattendue intervient alors que la chanteuse américaine de 32 ans et l'acteur britannique de 40 ans formaient un duo très médiatisé depuis un peu plus d'un an. Les premières rumeurs de romance avaient émergé en janvier 2016, lorsqu'ils avaient été repérés particulièrement proches lors d'une after party des Grammy Awards.

Leur rupture est d'autant plus surprenante qu'hier encore (mardi 28 février), Orlando Bloom postait sur Instagram une photo de lui posant avec le chien de Katy Perry, cliché que l'ex de Miranda Kerr n'a pas encore retiré.