Katy Perry et Orlando Bloom: Perdus à Tokyo, ils fêtent le Nouvel An dans la rue

Plus amoureux que jamais après une année de relation sans nuage, Katy Perry et Orlando Bloom se sont envolés pour l'Asie, direction le Japon, afin de célébrer les fêtes de fin d'année.

Comme le prouvent plusieurs vidéos et photos publiées sur le réseau social Instagram, la chanteuse de 32 ans et l'acteur de 39 ans se sont d'abord amusés comme des petits fous au parc d'attraction Sanrio Puroland. Lors d'un spectacle très festif et coloré, l'interprète de Roar n'a pas caché son excitation, admettant avec beaucoup d'humour que son euphorie et sa bonne humeur communicative avaient quelque peu "embarrassé" son célèbre compagnon.