Katy Perry : Rendez-vous avec The Weeknd, pour blesser Selena Gomez ?

Katy Perry aurait donc attendu un an et demi, et la fin de sa relation avec Orlando Bloom, pour contre-attaquer ! Ce lundi 20 novembre, la star de 33 ans et l'ex-petit ami de Selena Gomez, The Weeknd, ont dîné au restaurant Madeo, à West Hollywood. Ce rendez-vous a déclenché des soupçons de flirt.

Des sources citées par E! News affirment que Katy et Abel – le vrai prénom de The Weeknd – se sont vus pour parler business et de la possibilité d'une collaboration musicale à venir.

Côté coeur, The Weeknd et son ex-petite amie, le top model Bella Hadid, ont renoué le contact.