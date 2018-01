Katya (RuPaul's Drag Race) stoppe sa carrière pour soigner sa santé mentale

Elle fait partie des drag queens les plus populaires de la planète, Katya Zamolodchikova (Brian McCook de son vrai nom) vient de prendre une décision radicale.

En effet, l'ex-candidate du talent show RuPaul's Drag Race – une compétition drôlissime entre drag queens arbitrée par l'incontournable RuPaul (57 ans) – qui a terminé en 5e position de la 7e saison (finalement remportée par Violet Chachki) et finaliste de l'édition All Stars 2 (remportée par Alaska Thunderfuck) a décidé de redevenir simplement Brian McCook en 2018.

La raison de ce virage inattendu ? L'artiste américain de 35 ans fait de nouveau face à des troubles de santé mentale. Soucieux d'informer ses très nombreux admirateurs sur les réseaux sociaux, Brian a indiqué ce 18 janvier : "Bonjour, mon nom n'est pas Katya. Je suis Brian, un ex-toxicomane et un acharné de travail. J'ai besoin de prendre un peu de temps pour moi, pour soigner ma santé mentale et guérir. Toutes mes tournées et tous mes spectacles seront repoussés à 2019. (...) Je vous aime tous, et l'amour est plus puissant que l'argent. Et parce que cette annonce est en ligne, je dois vous raconter une blague pour que vous sachiez que je suis sérieux : je déteste toujours Taylor Swift. Que la paix soit avec vous."

Un message très honnête qui a aussitôt été retweeté des milliers de fois...

Lors de ses participations à RuPaul's Drag Race, Katya n'a jamais caché son passé et n'a pas hésité à tourner en dérision ses crises d'anxiété. Retrouvez l'un de ses sketchs dès à présent dans notre player vidéo.

Courage Brian !