Keen'V : Il poste une photo à l'hôpital puis rassure ses fans...

Ce mercredi 19 juillet, le chanteur Keen'V a posté sur son compte Twitter une photo de lui, sur un lit d'hôpital. Rapidement, ses fans ont alors inondé son compte de messages pour savoir ce dont il souffrait. Mais, en réalité, plus de peur que de mal...

Keen'V se porte très bien et il a tenu à le faire savoir à ses fans. Sur son Snapchat, il a réagi en se filmant et se montrant vêtu de ses habits normaux. "Le but était pas de vous faire peur. Evidemment, c'était pour le clip. Regardez, tout va bien", a-t-il déclaré. En effet, le populaire chanteur de 34 ans vient de sortir un nouveau disque intitulé 7 et porté par le premier single Elle a. L'artiste s'apprête donc à tourner le clip de son deuxième single mais n'as pas précisé lequel...

Keen'V, qui a fait beaucoup de promotion pour son nouveau disque et a ainsi révélé être marié depuis 10 ans, peut être content de ses efforts puisqu'il a débarqué en première position des ventes avec 27 890 copies vendues. Le chanteur sera en tournée dans toute la France dès 2018.