Keen'V : Surprise, malgré ses déclarations, il est marié depuis 10 ans !

Keen'V a surpris son monde en révélant qu'il est un homme marié ! Le chanteur de 34 ans, qui avait jusque-là toujours entretenu le flou sur sa véritable situation amoureuse, en a dit un peu plus au magazine Closer.

Interrogé à l'occasion de la sortie de son nouveau disque sobrement intitulé 7 et porté par le premier single Elle A, Keen'V a parlé de sa vie sentimentale. Il faut dire que Cauet avait précédemment annoncé à la radio qu'il est marié depuis 10 ans ! "Ce n'était pas un secret et je n'ai pas cherché à le cacher. Mais si, en interview, tu dis : 'Oui, je suis marié', au lieu de 'Je suis célibataire', il y a des questions qui découlent de là (...) Autant de questions sur ma vie privée auxquelles je n'ai pas envie de répondre. Et ce n'était pas à proprement parler un secret puisque j'ai toujours eu mon alliance, sans chercher à la cacher", a-t-il déclaré.

Le chanteur, qui vient de révéler son nouveau tatouage, donne là une explication un peu poussive au vu de ses précédentes déclarations. Il y a deux ans, il déclarait ainsi au magazine Public être "célibataire intermittent". L'ancien candidat Danse avec les stars n'excluait pas non plus d'avoir peut-être une aventure avec une de ses ferventes admiratrices. "Oui et non. Non, parce que je penserais qu'elle est là pour l'artiste et pas pour l'homme. Mais dans l'absolu, s'il se passe quelque chose, pourquoi se l'interdire", disait-il alors, "pas peu fier de son petit succès". Pas certain que son épouse ait apprécié de telles déclarations... En remontant trois ans en arrière, c'était au Figaro qu'il donnait une autre explication tronquée. "J'ai mis de côté ma vie privée, je sais que j'ai pas vraiment de vie (...) Ce serait égoïste de créer quelque chose [en l'occurrence un enfant, ndlr] avec une femme qui sortirait avec un fantôme (...) Et puis, ce que le public me donne ça vaut l'amour d'une femme", estimait-il.

En revanche, au regard de cette confirmation de sa relation avec une femme, Keen'V n'avait pas menti en affirmant à plusieurs reprises qu'il n'est pas gay, contrairement à ce qu'avançaient certaines rumeurs.

Closer, en kiosques ce 12 mai 2017.

Thomas Montet