Keen' V : Un nouveau tatouage pour célébrer "la fin d'une belle histoire"

Son sixième album Là où le vent me mène l'a, une fois encore, conduit sur le chemin du succès. Des milliers d'exemplaires vendus, un double disque de platine, des concerts qui ont affiché complet. Pour célébrer la fin d'un beau chapitre qui s'achève, Keen' V a choisi de marquer le coup.

Déjà tatoué sur le torse - il arbore le message "La vie est belle" en référence à son troisième album sorti en 2012 -, le chanteur de 34 ans a complété sa collection, comme il l'a révélé sur Instagram. Kevin Bonnet (le vrai nom de Keen' V) s'est fait tatouer six hirondelles sur la poitrine. "Aujourd'hui j'ai fait mon #Tatouage pour #LaOuLeVentMeMene c'est la fin d'une belle histoire. Une magnifique tournée avec vous, plein d'émotions et maintenant je suis prêt", explique l'artiste, qui s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie d'artiste. L'ancien candidat de Danse avec les stars sort son septième album baptisé simplement 7. Un nouveau projet qu'il est impatient de proposer à ses fans. "Prêt à vous présenter #7 mon nouvel album qui je l'espère vous plaira autant ou plus", poursuit le chanteur.