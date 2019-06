Kellen Winslow Jr reconnu coupable de viol sur une femme SDF

Le jury de la Cour supérieure de Vista (Californie) a tranché le 10 juin 2019 : Kellen Winslow Jr a été reconnu coupable du viol d'une femme de 58 ans, sans domicile fixe. Les faits se sont produits à Encinitas, dans le comté de San Diego en mai 2018, après qu'il l'a invitée à prendre un café. Mais ce n'est pas tout. L'ancien joueur de 35 ans de la NFL a également été déclaré coupable d'actes indécents et de comportement obscène envers cette même victime.

Kellen Winslow Jr, qui a joué pour les Browns de Cleveland, les Buccaneers de Tampa Bay, les Patriots de la Nouvelle-Orléans et les Jets de New York, est également inquiété par d'autres affaires. Une auto-stoppeuse de 54 ans l'accuse d'un viol survenu l'année dernière et une femme qui avait 17 ans en 2003 l'accuse des mêmes faits. L'agression sexuelle serait survenue alors qu'elle était inconsciente et que l'ex-sportif était alors âgé de 19 ans. Kellen Winslow Jr a aussi été reconnu non-coupable d'actes lubriques envers une femme de 77 ans approchée dans un bain à remous. Il encourt de trois à huit ans de prison pour la première affaire et la prison à vie s'il est reconnu coupable dans les autres. Toutes les accusatrices ont témoigné lors du procès tandis que Kellen Winslow Jr, arrêté en 2018, ne s'est pas exprimé.

Lors de son témoignage, l'auto-stoppeuse de 54 ans a raconté comment l'ancien joueur de football américain l'a conduite dans le parking d'un centre commercial d'Encinitas en mars 2018 et comment il l'a violée dans son véhicule, un Hummer.

Selon les procureurs, Kellen Winslow Jr a usé de sa célébrité, qui lui a permis de récolter 40 millions de dollars durant sa carrière, pour s'en prendre aux plus faibles, des femmes d'âge moyen ou plus vieilles. L'ex-star de la NFL, suspendue en 2013 pour avoir utilisé des produits interdits, est mariée depuis 2006 à sa femme Janelle avec qui il a eu un garçon prénommé Jalen.