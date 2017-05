Kendall Jenner : Beauté orientale pour un anniversaire

La planète Mode n'a d'yeux que pour ses futures icônes, des mannequins enfants de stars dont fait partie Kendall Jenner. La jolie brune s'y amuse et voyage au gré des événements mondains, défilés de mode et séances photo. Sa dernière en date a eu lieu en Inde, à l'occasion du dixième anniversaire du Vogue local...

En mai, Vogue India fête ses dix ans ! Le magazine publie un numéro spécial, pour lequel Kendall Jenner pose en couverture. Le top model de 21 ans a été photographié par Mario Testino. Ils apparaissent dans la vidéo des coulisses de leur shooting, réalisé au Samode Palace dans la ville de Jaipur au nord de l'Inde, dans l'État du Rajasthan.

Kendall Jenner partage les pages du Vogue India avec les superstars du cinéma indien Katrina Kaif et Sushant Singh Rajput, ainsi que le mannequin américain Kelly Gale. Elle était aussi bien entourée au Met Gala 2017, tenu ce lundi 1er mai à New York. Sa grande soeur Kim Kardashian, sa petite soeur Kylie Jenner, ses amies Gigi et Bella Hadid, et enfin son petit ami A$AP Rocky figuraient également parmi les invités de la soirée.