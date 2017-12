Kendall Jenner, Blake Griffin : Un couple discret face à Caitlyn Jenner radieuse

"Oh, quelle soirée", écrit GQ en légende d'une photo du Chateau Marmont. Jeudi 7 décembre, le célèbre hôtel de Los Angeles a accueilli les invités de la soirée GQ Men of the Year, des convives dont faisaient partie Kendall Jenner et Blake Griffin. Le couple a soigneusement évité le photocall, tentant de quitter discrètement les lieux. Le top model de 22 ans et son chéri ont tout de même croisé quelques photographes.

Ces photographes, Caitlyn Jenner s'est présentée à eux avec le sourire ! Vêtue d'un manteau rose et d'une robe noire, la star de 68 ans s'est parfaitement fondue dans la foule de personnalités présentes.

Caitlyn a notamment fait la rencontre de Snoop Dogg.