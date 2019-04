Kendall Jenner : Irrésistible en robe rose, elle fait sensation à Sydney

Voyages, cadeaux, soirées mondaines... La vie de top model a de charmants avantages ! Kendall Jenner en profite pleinement. La jolie brune s'est envolée pour Sydney où elle a célébré l'ouverture d'une nouvelle bijouterie, vêtue d'une adorable petite robe rose.

C'est sur invitation de Tiffany & Co., dont elle est l'une des égéries, que Kendall Jenner s'est rendue en Australie. Ce jeudi 4 avril, le mannequin de 23 ans a inauguré la nouvelle boutique de la marque new-yorkaise. Kendall y a fait sensation grâce à son look du soir, composé d'une robe rose courte, d'un bustier à plumes et à volants et de souliers blancs. Un collier Tiffany & Co. accessoirisait sa tenue.

Le mannequin Lara Worthington a également assisté à l'événement. La belle Australienne portait un débardeur blanc, un short noir en cuir et des escarpins noirs.

En Australie, Kendall Jenner échappe à la ferveur permanente autour de sa famille. Elle profite également d'un moment de tranquillité, un calme qu'elle retrouve à Los Angeles depuis l'arrestation d'un homme qui la harcelait. John Ford a été placé en détention par des agents de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE), l'agence de police douanière et de contrôle des frontières, après plusieurs semaines de filature.

Le Canadien séjournait illégalement sur le territoire américain. Son visa de touriste d'une durée de six mois avait expiré.