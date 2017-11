Kendall Jenner, les Hadid, Victoria Beckham : Superstars sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux ont révolutionné la planète Mode ! Ils y constituent désormais le nouveau baromètre de popularité, une cote dont jouissent Kendall Jenner et Victoria Beckham, deux des personnalités les plus suivies et likées de l'industrie...

Comme Forbes, auteur de la liste des top models les mieux payés – Kendall Jenner arrive en tête, avec 22 millions de dollars gagnés entre les mois de juin 2016 et 2017 –, Instagram dresse son bilan annuel. Selon l'application et des données récoltées entre le 1er janvier et le 17 novembre, Kendall Jenner est le mannequin le plus suivi.

La jolie brune compte à ce jour plus de 85 millions de followers. Elle devance ses amies Cara Delevingne (40,8 millions), les soeurs Gigi et Bella Hadid (52,8 millions d'abonnés à elles deux), et l'irrésistible Emily Ratajkowski (15,8 millions).

Kendall possède également la photo de top model la plus likée de 2017. L'image a été publiée en juin et frappée d'un coeur par plus de 4,5 millions d'utilisateurs.