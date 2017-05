David Beckham fête ses 42 ans : Victoria et Harper touchantes et pleines d'amour

Après les 43 ans de Victoria Beckham, place aux 42 de son très charmant mari David. A peine tout le célèbre clan s'est-il réveillé en ce mardi 2 mai que les messages d'anniversaire ont déferlé les réseaux sociaux.

Ce n'est pas une, mais deux délicates attentions que Victoria Beckham a adressées à son homme, cassant son image de personnalité froide qui ne sourit jamais. Attendrissante avec leur adorable petite Harper, 5 ans, l'ancienne Spice Girl a d'abord posté une photo d'elles deux envoyant de tendres baisers à David Beckham sur sa page Instagram. "Joyeux anniversaire papa ! De la part de tes deux femmes préférées. Nous t'aimons si si fort. Des bisous de maman et d'Harper", l'a-t-elle légendée. La styliste anglaise a ensuite publié une autre photo quelques heures plus tard à l'occasion d'un déjeuner d'anniversaire. En guise de dessert, une douceur au chocolat surmontée d'une bougie et une déclaration d'amour : "Bon anniversaire. Nous t'aimons si fort." Le sourire aux lèvres, arborant quelques-uns de ses très nombreux tatouages, David Beckham profite de toutes ces attentions avec bonheur et simplicité.