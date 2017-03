Victoria Beckham : L'ex-Spice Girl révèle enfin pourquoi elle ne sourit jamais

Cette semaine, Victoria Beckham était invitée de l'émission The Late Late Show de James Corden. Sans surprise, l'ex-Spice Girl devenue créatrice de mode a volé la vedette à Jessica Chastain et Lisa Kudrow, qui ont partagé le plateau avec elle.

L'occasion pour la femme de David Beckham, qui jouit d'une réputation quelque peu frigide et de control-freak, de se dérider un peu. L'ancienne chanteuse de 42 ans a répondu à demi-mot à la question que tout le monde lui pose depuis de nombreuses années : comment se fait-il qu'elle ne sourie jamais ?

Le célèbre animateur anglais, à qui l'on doit aussi le cultissime Carpool Karaoke, a sorti une photo de ses archives sur laquelle on peut voir Posh Spice habillée d'un T-shirt à message qui lève enfin le voile sur le mystère le mieux gardé de cette décennie : "La mode m'a volé mon sourire."

La maman de Brooklyn (18 ans), Romeo (14 ans), Cruz (12 ans) et Harper (11 ans) a ensuite expliqué avoir elle même créé ce T-shirt, "pour s'amuser et se moquer d'elle-même" et ne plus avoir à se justifier en interview.

Le trublion du petit écran James Corden a quant à lui trouvé très judicieux son choix de ne pas sourire car les gens ne peuvent ainsi qu'être agréablement surpris quand ils la rencontrent.

"Les gens pensent que je suis hyper malheureuse. Ils n'osent pas m'approcher parce qu'ils pensent que je suis un genre de reine des glaces", a-t-elle ajouté.

Prête à prouver que ce n'est pas du tout le cas, Victoria Beckham s'est finalement prêtée au jeu dit "Flinch" proposé par l'animateur qui s'est amusé à lui jeter une tomate au visage tandis qu'elle devait rester impassible, debout derrière une vitre. La séquence devenue virale sur les réseaux sociaux est disponible dans notre player.

