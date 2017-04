Victoria Beckham : Sexy en maillot pour fêter ses 43 ans !

Comme Harper, David, Romeo et Cruz Beckham (14 et 12 ans) ont eux aussi partagé sur Instagram leurs meilleurs voeux à l'intention de Victoria. Son mari a illustré les siens d'une photo de la créatrice de mode à l'époque des Spice Girls. "Joyeux anniversaire à une maman, épouse et amie extraordinaire", a ainsi écrit l'ex-footballeur en légende.