Keri Russell : Étoile sacrée à Hollywood et embrassée par son chéri Matthew Rhys

À 41 ans, Keri Russell vient de décrocher son étoile sur le prestigieux Walk of Fame. Mardi 30 mai, l'actrice américaine est ainsi venue illuminer le quartier d'Hollywood Boulevard afin de participer à la traditionnelle cérémonie d'inauguration. Abasourdie mais heureuse, elle a prononcé quelques mots émus.

"Au début je me suis dit : 'Savent-ils quelque chose que j'ignore ? Cela signifie-t-il que tout est fini pour moi ?' Parce que, lorsque je pense aux étoiles du Hollywood Boulevard, je songe à Judy Garland ou à quelqu'un de vraiment très connu. Je sais que je n'ai pas 20 ans, mais est-ce la fin de ma carrière ? C'est très iconique et une partie de moi pense que c'est une erreur, mais je vais quand même l'accepter", a-t-elle déclaré selon le magazine Variety.

Très élégante, la comédienne a pu compter sur le soutien de son compagnon, le comédien Matthew Rhys. Le couple, qui se fréquente depuis près de quatre ans et qui est parent d'un petit Sam âgé de 1 an (Keri est aussi maman de deux autres enfants nés d'une précédente union), s'est rencontré en 2013 sur le tournage de sa série à succès The Americans, dont la cinquième saison a récemment été diffusée sur Netflix. D'ordinaire pudiques en public, Keri Russell et Matthew Rhys n'ont toutefois pas manqué de célébrer cette nouvelle consécration en scellant un baiser complice devant les caméras.

Sur place figuraient les membres de l'équipe de Felicity, série qui avait révélé Keri Russell aux yeux du grand public à la fin des années 1990. Les créateurs J.J. Abrams et Matt Reeves avaient répondu à l'invitation, à l'instar de l'acteur Scott Speedman, qui interprétait le grand amour de son personnage culte à l'écran.