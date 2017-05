Kerry Washington et Lea Michele : Duo glamour plus stylé que jamais

Alerte mode : Kerry Washington et Lea Michele jouent les fashionistas, dans un style bien à elles, à l'occasion de la soirée ABC 2017 Upfront au Lincoln Center de New York.

Kerry Washington sait parfaitement charmer sur le tapis rouge. D'ailleurs, elle le foule à grands coups de robe majestueuse et décolleté ultra plongeant à chacune de ses apparitions. Une recette qui marche à en juger sa dernière apparition qui avait eu lieu ce mardi 16 mai. La star de la série Scandal - qui s'arrêtera lors de la saison prochaine - a décidé de mettre le paquet.

Si on savait déjà que question mode, Kerry Washington a un style ultra pointu, ce soir-là, sur le tapis rouge, la star américaine l'a de nouveau montré. L'actrice de 40 ans, qui interprète le célèbre personnage d'Olivia Pope dans la série américaine est apparue dans une robe d'un rouge éclatant et à moitié teinté de rose sur le bas. Un choix réussi ? Of course my dear, la star seconde fois maman a choisi un modèle différent de ce qu'elle avait l'habitude de proposer en dégainant un léger décolleté et des bras nus : une red lady au top.

Des broderies sinon rien

Dans une tenue des plus audacieuses, Lea Michele a foulé hier soir le red carpet, plus stylée que jamais. A 29 ans, l'actrice connue pour son rôle dans la série Glee se place comme l'une des modeuses à suivre. La jeune femme est apparue dans une robe totalement brodée aux teintes chaudes. Du bordeaux, du jaune, du bleu... l'ex-petite amie de Cory Monteith n'a certainement pas fait les choses à moitié.

Une soirée sous le signe de la mode et du cinéma, rassemblant de nombreuses personnalités comme Tracee Ellis Ross, Kyra Sedgwick ou encore Bellamy Young.