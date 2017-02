Kery James : Il renoue avec son père, 14 ans après

Sur une planète rap en effervescence permanente, Kery James tient le rôle de l'artiste engagé, de l'aîné sage et réfléchi. Il se raconte dans le dernier numéro du JDD et évoque, fait assez rare pour être souligné, sa famille.

Son père, avec qui le rappeur a récemment renoué le contact, ses enfants... Kery James s'exprime à coeur ouvert.

C'est au JDD du 26 février que Kery James (vrai nom Alix Mathurin) se confie. Le rappeur de 39 ans y parle donc des membres de sa famille et commence par son père, un écrivain qui lui a transmis la "passion pour les mots, l'histoire et la politique" et avec qui il n'a pas échangé pendant près de 15 ans : "Quand il voulait s'adresser à ses enfants, il écrivait des lettres au lieu de nous parler... Mon père vivait à Miami mais s'est beaucoup sacrifié pour nous payer des études. Quand il a compris que je ne pouvais répondre à ses ambitions, il a coupé les ponts pendant quatorze ans. Plus une seule lettre, plus un coup de fil".

Kery James est aujourd'hui une des plus belles plumes de la chanson française, et ce malgré la marginalisation du rap toujours effective. Le natif de Guadeloupe et ancien membre du supergroupe Mafia K'1 Fry est également devenu père de famille à son tour. Il décrit ses enfants comme "un remède" à sa mélancolie exprimée en musique. "Un regard de mes enfants, un sourire, une simple parole et elle disparaît", affirme Kery.

Côté musique, Kery James a sorti fin 2016 son sixième album intitulé Mouhammad Alix, contenant les morceaux Racailles et Musique Nègre. Il le défend en tournée et se produira à nouveau en mars, avec en point d'orgue deux concerts à l'Olympia.

Kery James est également l'auteur et le héros d'une pièce de théâtre, À Vif, que le comédien Yannik Landrein et lui ont interprétée au Point Virgule.